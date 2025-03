Novo governo sírio anuncia fim de operação contra alauítas e alerta para risco de retomada da guerra civil

Em uma mensagem vídeo, al-Chareh garantiu que "ninguém [estava] acima da lei". "Vamos exigir responsabilidade a qualquer pessoa envolvida no massacre e nos maus-tratos a civis e de qualquer pessoa que exceda a autoridade do Estado ou abuse do poder para fins pessoais", disse ele.

"Hoje, estamos diante de um novo perigo: a tentativa de combatentes remanescentes do antigo regime e de apoiadores, que visam gerar novos conflitos e levar nosso país para uma nova guerra civil", acrescentou o ex-líder do grupo islâmico armado Hayat Tahrir al-Sham, que tirou Assad do poder.

As divisões entre as diferentes comunidadades locais representam um grande desafio para Damasco, destaca o jornal Libération. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), citado pelo diário, mais de 1300 pessoas morreram nos últimos dias.

Segundo Libération, manter a unidade do país está entre as prioridades e os maiores desafios do novo governo sírio, já que esse "aumento da violência ameaça a frágil legitimidade construída nos últimos três meses".

Les exactions perpétrées contre des civils en Syrie sont inacceptables. La protection des populations doit être garantie. Il ne peut y avoir d'impunité pour les coupables de ces crimes. ? Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 9, 2025

Comunidade internacional reage a massacre

Washington e Moscou pediram uma reunião a portas fechadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta segunda-feira para discutir a situação.