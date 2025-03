Papa teve uma "noite tranquila e está descansando", diz Vaticano

O Jubileu inclui uma série de eventos e nenhum deles foi cancelado porque o Papa está internado. As cerimônias são celebradas por cardeais ou bispos. As audiências com os Chefes de Estado são realizadas pelo Secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin.

Com Francisco no hospital, houve uma mudança apenas no Angelus, a tradicional oração dos domingos, quando o Papa costuma abençoar os fiéis da janela do Palácio Apostólico. As últimas mensagens foram por escrito e divulgada a todas as dioceses do mundo e também pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Na deste domingo (9), o líder de cerca de 1,4 bilhão de fiéis católicos agradeceu aos profissionais de saúde pelo atendimento recebido no hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde o dia 14 de fevereiro para o tratamento de uma pneumonia bilateral.

Segundo o departamento de Comunicação da Santa Sé, neste período de hospitalização mais de 500 jornalistas pediram o credenciamento. Duas vezes ao dia, uma de manhã e outra a noite, uma responsável do Vaticano vem à sala de imprensa encontrar os jornalistas para explicar o boletim e dar mais detalhes sobre o quadro clínico de Francisco. Há uma reivindicação crescente sobre uma fotografia do pontífice no hospital.

Esta é a quarta internação de Francisco, e a mais longa também, até o momento, 25 dias hospitalizado. Nas outras vezes que ele esteve internado, foram divulgadas imagens do Papa no hospital encontrando crianças e outros pacientes. Desta vez, até o momento, foi divulgado apenas um áudio no qual o Sumo Pontífice agradece em espanhol aos fiéis pelas orações. A mensagem foi divulgada na Praça São Pedro durante a vigília de orações e emocionou a comunidade católica.

Peregrinação no Ano do Jubileu

Segundo estimativas, mais de 30 milhões de peregrinos deverão vir à capital italiana neste ano do Jubileu. Aguarda-se a presença de 250 mil brasileiros, segundo comunicou o Consulado do Brasil em Roma. A maioria dos fiéis que chegam ao Vaticano participam das orações pela recuperação do Papa Francisco. Alguns vão até a entrada do hospital Gemelli para rezar e levar flores desejando que ele melhore. Francisco também recebe desenhos de muitas crianças que demonstram carinho neste momento difícil.