Saúde do papa "melhora" e prognóstico vital já não é mais "reservado", diz o Vaticano

Horas antes do anúncio de que o prognóstico do papa deixava de ser reservado, uma fonte da Santa Sé afirmou que era "cedo demais para falar sobre um retorno a Santa Marta", a residência onde vive o pontífice na Cidade do Vaticano. Ele está hospitalizado desde 13 de fevereiro no 10° andar do Hospital Gemelli, o maior de Roma.

No domingo, Francisco havia comunicado um texto escrito para a oração do Angelus, no qual agradeceu àqueles que se apresentam como voluntários para ajudar as pessoas necessitadas, elogiando sua "proximidade e ternura".

"Eu também tenho experimentado a consideração do serviço e a ternura da atenção, especialmente dos médicos e da equipe de enfermagem, a quem agradeço do fundo do coração", enfatizou.

Orações pela cura de Francisco

A oração diária do terço, dedicada à cura do papa, foi realizada na tarde de segunda-feira no Vaticano, mas muitos outros fiéis rezaram por ele no domingo, principalmente em Mianmar.

Na catedral de Yangon, birmaneses católicos abaixaram suas cabeças para rezar pelo papa Francisco e retribuir as saudações que o líder religioso doente costuma enviar ao país asiático devastado pela guerra.