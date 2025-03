Argentina começa a julgar acusados pela morte de Maradona; penas podem chegar a 25 anos de prisão

Os sete réus são acusados de "homicídio simples com dolo eventual", isto é, uma pessoa é consciente de que a sua negligência pode levar outra pessoa à morte. Se condenados, as penas variam de oito a 25 anos de prisão.

As audiências devem se estender até julho, com 120 testemunhas, incluindo parentes, médicos, peritos, jornalistas e amigos, que devem depor no Tribunal de San Isidro, a cerca de 30 quilômetros de Buenos Aires.

Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos por "insuficiência respiratória e parada cardíaca", mas os promotores viram uma situação de "desamparo" e de "abandono" por parte daqueles que deveriam cuidar da saúde do ex-jogador.

Maradona deveria ter recebido "cuidados intensivos" de forma domiciliar, mas, em vez disso, foi "abandonado à sua própria sorte", segundo a acusação.

Em 2021, uma comissão médica, criada pela Justiça com 22 profissionais, concluiu que o atendimento a Maradona foi "inadequado, deficiente e imprudente", que a morte poderia ter sido evitada, mas que o deixaram morrer depois de "de 12 horas de agonia".

Os acusados

A lista dos sete acusados inclui o próprio médico pessoal de Maradona -o neurocirurgião Leopoldo Luque-, um médico clínico, uma psiquiatra, um psicólogo, além de uma médica coordenadora do plano de saúde, de um coordenador de enfermeiros e de um enfermeiro.