Comunidade cristã da Síria está preocupada após violência visando minoria religiosa alauíta

A Síria é composta por uma maioria de muçulmanos sunitas (74%), enquanto o restante da população é dividido entre muçulmanos alauítas (mais de 10%), drusos, curdos e cristãos. E desde que chegou ao poder após derrubar o regime de Assad em dezembro passado, o novo governo comprometeu-se a proteger as minorias étnicas e religiosas.

No entanto, as tensões registradas no vilarejo de maioria alauíta na província de Latakia alertam para um contexto complexo. O episódio de violência, o pior desde que uma coalizão liderada pelo grupo radical islâmico sunita Hayat Tahrir al-Sham (HTS) chegou ao poder em 8 de dezembro, ameaça a estabilidade do país, onde o presidente interino, Ahmad al-Chareh, está tentando estabelecer sua autoridade após 13 anos de guerra civil sob o comando de Assad.

Do lado das minorias, o temor é que o novo governo adote um endurecimento religioso, como resume Yahya Shaqrac, um jovem cristão. Em entrevista à RFI, ele lembra que, no passado, alguns dos membros do atual governo faziam parte de grupos extremistas, como o Estado Islâmico, a al-Qaeda e a Frente al-Nosra.

"Por que toda essa matança e essas lutas? Na verdade, não entendemos o está acontecendo", desabafa. "Os combatentes do governo devem ser racionais e preservar a vida das minorias, bem como a vida de seus filhos e suas propriedades, porque o sectarismo não beneficiará ninguém", pede o jovem.

"As áreas visadas foram as dos alauítas e dos cristãos", confirmou o patriarca Ortodoxo Jean X. "Muitos cristãos inocentes também foram mortos", enfatizou.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma entidade sediada no Reino Unido, confirmou que, desde o início das tensões na semana passada, pelo menos 1.093 civis foram mortos, a grande maioria deles alauítas, nas mãos das "forças de segurança e grupos afiliados", principalmente nas províncias de Latakia e Tartous. Nenhum balanço com o número de cristãos mortos foi divulgado, mas as agências de notícias contabilizam pelo menos sete vítimas fatais dessa minoria religiosa.