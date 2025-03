Europeus buscam estratégia conjunta diante de "apetite imperial" de Putin e "furacão Trump"

A ameaça russa está nas capas dos principais jornais franceses desta terça-feira (11). Os diários destacam duas frentes para tentar acalmar as tensões: a retomada do diálogo entre Ucrânia e Estados Unidos e a reunião de chefes das Forças Armadas de dezenas de países da União Europeia e da Otan em Paris.

"Os europeus forçados a [dar] um salto estratégico" é a manchete do jornal Le Figaro, que defende a necessidade de uma organização da defesa do Velho Continente. Em editorial, o jornal avalia que diante do "apetite imperial" do presidente russo, Vladimir Putin, e o "furacão" que causa o início do segundo mandato do presidente americano, Donald Trump, é "indispensável acordar". Por isso, a "autonomia estratégica" defendida por Emmanuel Macron é "uma pequena revolução" necessária, segundo Le Figaro, seja para a credibilidade sobre as questões de segurança europeias, seja para inspirar o respeito dos rivais.

"Após o alerta sobre a ameaça russa, Macron inicia os trabalhos práticos" é o título de uma matéria do jornal Les Echos. O diário destaca que o chefe de Estado francês multiplica reuniões: após uma última semana agitada, ele se encontra nesta terça-feira (11) com os chefes das Forças Armadas de cerca de 30 países da União Europeia e da Otan, e na quinta-feira (13) reúne seus ministros para evocar questões como estratégias de defesa e financiamento do rearmamento francês.