Ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte é preso suspeito de crimes contra a humanidade

O ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi preso nesta terça-feira (11) no aeroporto da capital Manila com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por suspeita de crimes contra a humanidade em seu combate às drogas no país. De acordo com grupos de direitos humanos, milhares de filipinos foram mortos pela polícia e por justiceiros, muitas vezes sem provas ou qualquer evidência de que estivessem ligados ao tráfico.

"No início desta manhã, a Interpol em Manila recebeu a cópia oficial de um mandado de prisão emitido pelo TPI", anunciou a presidência filipina em um comunicado. "O ex-presidente está atualmente sob custódia. Ele está bem de saúde e sendo examinado por médicos," continuou a nota.

Em um vídeo postado na conta do Instagram de sua filha mais nova, Veronica, Rodrigo Duterte exigiu saber os motivos de sua prisão. "Qual é a lei (com base na qual fui preso) e qual é o crime que cometi? Agora provem a base legal para a minha presença aqui", diz ele no vídeo. "Não fui trazido aqui por minha livre e espontânea vontade, mas por uma vontade externa [...] agora você deve responder pela minha privação de liberdade."