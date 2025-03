Navio de carga e petroleiro que colidiram na costa da Inglaterra transportavam querosene

O navio de carga e o petroleiro que colidiram na segunda-feira (10) no Mar do Norte, na costa da Inglaterra, transportavam querosene, cuja liberação na água gerou temores de poluição ao longo da costa e em duas áreas marinhas protegidas. O incêndio ainda estava em andamento nesta terça-feira (11) e um membro da tripulação do navio de carga, desaparecido desde a noite de segunda-feira, teria morrido.

O navio-tanque Stena Immaculate, que transportava querosene para o exército dos Estados Unidos, estava ancorado a mais de 20 km da cidade de Hull (leste da Inglaterra) quando foi atingido em plena luz do dia pelo navio de contêineres Solong na segunda-feira, de acordo com a Crowley, a operadora norte-americana do Stena Immaculate.

O Solong "surgiu do nada", disse um membro da tripulação do navio-tanque. Não há "nenhuma razão para acreditar, neste momento, que se trata de um ato criminoso", disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta terça-feira.