Portugal: deputados negam voto de confiança e derrubam governo de centro-direita

O chefe do governo, presidente do Partido Social Democrata (PSD, direita moderada), que chegou ao poder há um ano, mas sem maioria absoluta, foi implicado em vários casos.

Além da empresa familiar, que o primeiro-ministro anunciou que, a partir de agora, será estritamente de propriedade de seus filhos, houve revelações de possíveis irregularidades na compra de um apartamento.

O premiê já superou duas moções de censura, mas a oposição não desanima.

Se o governo renunciar, o presidente deverá consultar os partidos representados no Parlamento e, em seguida, convocar o Conselho de Estado, um órgão consultivo, antes de decidir sobre o desfecho da crise.

Luis Montenegro assumiu o cargo em abril de 2024, sucedendo Antonio Costa, um socialista que renunciou em novembro de 2023 em meio a uma investigação sobre suposto tráfico de influência. Costa, que sempre negou qualquer irregularidade, foi eleito presidente do Conselho Europeu em junho de 2024.

De acordo com duas pesquisas publicadas nesta terça-feira, o SP está à frente da Aliança Democrática (AD) de centro-direita, liderada por Luis Montenegro, em termos de intenções de voto no caso de uma eleição, com 25 a 30% das intenções de voto, em comparação com 23 a 25% para o partido no poder, enquanto o partido de extrema-direita de Chega permanece estável em cerca de 17%.