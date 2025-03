Portugal: Parlamento analisa voto de confiança de premiê acusado de conflito de interesses

A oposição alega que Montenegro usou a sua posição de poder para beneficiar a empresa, com pagamentos mensais de €4.500 (cerca de R$ 28 mil) de uma operadora de cassinos, a Solverde, que atua sob concessão do Estado.

Luís Montenegro se defende, afirmando que todos os seus bens e rendimentos foram declarados. A oposição, no entanto, continua a fazer pressão, ao acusar o primeiro-ministro de participação na empresa e de conflito de interesses.

Na semana passada, o Partido Comunista Português (PCP) apresentou uma moção de censura, que não teve sucesso, pois os socialistas, também de oposição, não votaram, garantindo a permanência de Montenegro no cargo.

No entanto, o governo adotou uma moção para pedir um voto de confiança ao Parlamento para "a estabilidade" do país, segundo texto do comunicado publicado após uma reunião do Conselho de Ministros.

Queda de popularidade e futuro incerto

O líder do executivo enfrenta grande resistência por parte dos principais partidos da oposição: o PCP e o PS (Partido Socialista) indicaram que não devem aprovar esse o voto de confiança, o que pode levar a queda do governo e abrir caminho para a terceira eleição antecipada em Portugal desde 2022.