Rússia é alvo de maior ataque de drones desde início da invasão da Ucrânia; aeroportos de Moscou foram fechados

As mídias estatais informaram que os trilhos de uma estação ferroviária a cerca de 30 quilômetros de Moscou foram danificados pelos destroços de drones. No Telegram, publicações também mostraram incêndios em zonas residenciais nos arredores da capital. Nas imagens, é possível ver prédios com janelas quebradas e buracos nos telhados.

Por medida de segurança, voos foram suspensos nos quatro principais aeroportos de Moscou e outros dois aeroportos na periferia da capital foram fechados.

Outras regiões visadas incluem Bryansk e Belgorod, que fazem fronteira com a Ucrânia, bem como Ryazan, no sudeste da capital, Kaluga, no sudoeste, Voronezh, no sul e Nizhny Novgorod, no nordeste.

Uma investigação foi aberta, anunciou o Comitê Investigativo Russo. O Kremlin denuncia um ataque contra civis.

Expectativa para encontro em Jedá

Os ataques ocorrem poucas horas antes de negociações entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dirigentes sauditas e dois representantes dos Estados Unidos - o secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro nacional de segurança Mike Waltz - em Jeddah, na Arábia Saudita. O objetivo é definir as condições para um acordo de paz e um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.