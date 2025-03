Tarifaço de Trump contra aço e alumínio do Canadá chega a 50%

Nesta terça-feira (11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu país aumentará as tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio do Canadá de 25% para 50% a partir de quarta-feira (12).

A decisão é apresentada como uma resposta à decisão da província canadense de Ontário, que impôs taxas de exportação de 25% sobre a eletricidade enviada aos Estados Unidos.

"O Canadá deve imediatamente abandonar as tarifas antiagricultor norte-americano de 250% a 390% sobre muitos produtos lácteos norte-americanos (...). Declararei rapidamente uma emergência nacional sobre a eletricidade no território ameaçado", escreveu Donald Trump no Truth Social.