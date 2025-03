Território dinamarquês cobiçado por Trump, Groenlândia vai às urnas por independência

Minerais cobiçados

O subsolo é infinitamente rico em minerais cobiçados pela indústria, especialmente terras raras. Empresas australianas, chinesas e canadenses estão fazendo prospecção na Groenlândia, onde a questão dos recursos é particularmente sensível. A equipe que está saindo fez dos riscos de radioatividade uma prioridade. "Foi objeto de um processo judicial envolvendo uma ação de vários bilhões de dólares contra o governo da Groenlândia, que retirou suas autorizações", explica Dwayne Menezes, diretor do think tank Polar Research and Policy Initiative, em Londres.

De acordo com o Geological Survey of Denmark and Greenland (Geus), a ilha do extremo norte abriga 36,1 milhões de toneladas de recursos de terras raras. E, de acordo com o último relatório do US Geological Survey (USGS), as reservas, que correspondem a recursos econômica e tecnicamente recuperáveis, estão na casa de 1,5 milhão de toneladas. Tudo isso entre muitas outras riquezas reais ou supostas. Mas não há nada que diminua o fato de que a Groenlândia é a segunda maior calota de gelo do mundo, e seu estado é motivo de grande preocupação para a comunidade científica global.

As opiniões dos Estados Unidos sobre a Groenlândia vêm de longa data. O território pertence à sua zona de interesse, conforme definido pela Doutrina Monroe em 1823. Washington propôs comprá-la pela primeira vez no mesmo ano que o Alasca, em 1867. E alguns anos depois de uma segunda tentativa, durante a Primeira Guerra Mundial em 1917, os Estados Unidos compraram as Ilhas Virgens de Copenhague, graças ao reconhecimento do interesse da Dinamarca na Groenlândia, em 1916.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o controle das ilhas, antes de devolvê-las no final do conflito, enquanto construíam uma infraestrutura militar sob um acordo específico.

Na véspera da eleição, Donald Trump lançou uma última tentativa em sua rede social, enquanto a pesquisa organizada na Groenlândia após seu retorno ao poder sugeriu que 6% dos entrevistados ainda eram a favor de sua proposta de aquisição (e 9% estavam indecisos).