Ucrânia se mostra favorável a um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia proposto pelo Estados Unidos

A Ucrânia apoiou uma proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. Em troca, Washington aceitou retirar as restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de dados de inteligência, informaram as partes em um comunicado conjunto nesta terça-feira (11), após uma reunião na Arábia Saudita. Um acordo sobre os minerais ucranianos também de ser concluído "o mais rápido possível", de acordo com a declaração.

"A Ucrânia expressou sua disposição de aceitar a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias, que pode ser estendido por acordo mútuo das partes e que está sujeito à aceitação e implementação simultâneas pela Federação Russa", detalhou a declaração conjunta. "Os Estados Unidos farão com que a Rússia saiba que a reciprocidade russa é a chave para a paz", acrescentou a declaração.

Do lado ucraniano estavam presentes Andrii Yermak, chefe do gabinete presidencial, e os ministros da Defesa e das Relações Exteriores. "Estamos prontos para fazer tudo para alcançar a paz", disse Andriy Yermak aos repórteres no começo do encontro, acrescentando que a reunião havia iniciado "de forma muito construtiva".