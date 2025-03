Após imposição de tarifas sobre aço e alumínio pelos EUA, UE anuncia taxas sobre produtos americanos

"Estamos nos concentrando em uma abordagem pragmática e negociando rapidamente um acordo econômico mais amplo com os Estados Unidos para eliminar as tarifas adicionais", disse o secretário de Estado britânico do Comércio, Jonathan Reynolds, em um comunicado, considerando a aplicação desses novos impostos "decepcionante".

A decisão também impacta o Canadá, México e Brasil ? os maiores fornecedores de aço para o mercado americano. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá.

Segundo um relatório recente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, os produtos semi-acabados de ferro e aço foram o segundo item mais exportado para os EUA no ano passado, com um volume total de US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 17,5 bilhões)

As novas tarifas são uma extensão das medidas de segurança nacional impostas por Trump durante seu primeiro mandato. Agora, os produtos derivados ? como panelas de alumínio, dobradiças de portas, peças de máquinas e móveis metálicos ? também serão taxados.

As tarifas devem atingir mais de US$ 25 bilhões (aproximadamente R$ 125 bilhões) em componentes de alumínio para veículos e US$ 15 bilhões (cerca de R$ 75 bilhões) em móveis e peças metálicas.

Durante uma visita à fábrica da Fiat em Betim (MG), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão de Trump e minimizou o impacto das tarifas na economia brasileira. "Não adianta Trump ficar gritando ou fazendo cara feia", afirmou Lula, destacando que o Brasil continuará crescendo e gerando empregos.