Deputados franceses propõem CPI para avaliar efeitos psicológicos do TikTok em menores

Os membros da CPI, proposta pela deputada Laura Miller, do partido Renascença, do presidente francês Emmanuel Macron, deverão responder a essas questões.

Após a criação da comissão, 30 deputados vão analisar, durante 6 meses, o algoritmo do TikTok, acusado de expor seus usuários às "bolhas de filtro" que corroboram os próprios pontos de vista e crenças dos usuários, promovendo a desinformação e minando o senso crítico.

Os parlamentares também vão examinar as repercussões psicológicas" do aplicativo em crianças e adolescentes.

De acordo com um estudo global do aplicativo de controle parental Qustodio, divulgado em 2022, os menores passaram em média 1 hora e 47 minutos por dia no TikTok, que pertence ao grupo chinês ByteDance.

Além disso, embora a plataforma teoricamente proíba a inscrição de menores de 13 anos, uma em cada duas crianças de 11 a 12 anos tem uma conta no aplicativo, segundo a deputada francesa. Os deputados querem avaliar os impactos do aplicativo nos pensamentos e comportamentos suicidas.

Conteúdos violentos

No final de novembro, um coletivo de sete famílias francesas entrou com uma ação contra o TikTok, acusando a rede social de expor seus filhos a conteúdos que poderiam levá-los ao suicídio.