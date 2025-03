"Estou muito animada": Pamela Anderson se prepara para estrelar filme do brasileiro Karim Aïnouz

Até que ela voltou aos poucos diante dos holofotes, sem maquiagem, como para mostrar seu verdadeiro rosto. Uma virada de chave que ela expõe em 2023 com o documentário "Pamela. A Love Story", de Ryan White, no qual ela conta tudo: as agressões sexuais que sofreu desde a infância, a violência dos namorados, os distúrbios alimentares. Mas também uma personalidade profunda, que inspirou a Gia Coppola para construir o personagem de Shelly, a dançarina de "The Last Showgirl". Seu desempenho lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz, ao lado de Angelina Jolie, Nicole Kidman e da brasileira Fernanda Torres.

Pamela Anderson parece iniciar agora uma nova fase de sua vida. "Pensei que era o fim da minha carreira, mas agora vejo que pode ser o começo", disse ela em entrevista à revista francesa Les Inrockuptibles. "Mas nunca parei de trabalhar minha voz, minha atuação, minha dança, adquirindo habilidades, dizendo a mim mesma que, quando eu voltasse, quando fosse chamada, teria essas armas. [...] É maravilhoso que esse filme tenha surgido agora porque eu estava pronta", completa.

Além de "The Last Showgirl", ela deve estrear ainda este ano uma nova versão de "Corra que a Polícia Vem Aí!", com Liam Neeson. Mas também se prepara para "Rosebuch Pruning", um remake de "De punhos cerrados", do italiano Marco Bellocchio, rodado em 1965. A produção conta com Elle Fanning, Callum Turner e Riley Keough no elenco e é dirigida pelo brasileiro Karim Aïnouz. A atriz, aliás, prefere dizer apenas que está "prestes a estrelar um filme de um grande diretor, cujo nome ainda não posso revelar...". Mesmo assim, não escondeu o entusiasmo quando o cineasta brasileiro foi mencionado. "Estou muito animada!", disse ela em entrevista ao jornal Le Monde.