Quem é o 'Capitão Canadá', que surpreendeu ao taxar Trump e o enfureceu

Doug Ford quer forçar Donald Trump a abandonar sua ideia de aumentar as tarifas de uma vez por todas. As vacilações do líder norte-americano estão causando o "caos", diz o canadense.

Doug Ford é o favorito para ganhar a eleição para premiê de Ontário Imagem: Divulgação

Doug Ford rasgou contrato assinado com Musk

Esta não é a primeira vez que Doug Ford ataca o presidente norte-americano, apesar de ter saudado sua eleição. Desde o momento em que Trump começou a atacar os interesses canadenses, o primeiro-ministro de Ontário escolheu o caminho mais difícil.

Doug Ford rasgou o contrato de quase US$ 100 milhões assinado com a empresa de Elon Musk, Starlink, que deveria fornecer internet rápida para áreas remotas de Ontário.

Ele também retirou o álcool norte-americano das lojas do governo e baniu as empresas norte-americanas das licitações públicas. Essa atitude, que Ford exibiu prontamente na mídia, inclusive nos canais de notícias norte-americanos 24 horas, lhe rendeu o apelido de "Capitão Canadá" e também permitiu que ele ganhasse um terceiro mandato consecutivo no final de fevereiro.