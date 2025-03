Saiba quem são os separatistas do Baluchistão que fizeram 450 reféns em um trem no Paquistão

Uma operação em larga escala das forças de segurança do Paquistão, nesta quarta-feira (12), resultou na libertação de 190 dos 450 passageiros sequestrados na véspera em um trem, por militantes separatistas. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão (ELB), principal grupo separatista da província que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.

Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram o controle do trem, na noite de terça-feira (11), nesta região pobre do sudoeste do Paquistão, mas que tem grandes reservas de petróleo e minerais. Este seria um dos motivos para o local ser cenário frequente de muitos ataques separatistas.

Considerado como uma organização terrorista pelo governo do Paquistão, o Exército de Libertação do Baluchistão se tornou conhecido no ano 2000, depois que reivindicou a autoria de uma série de atentados contra as autoridades paquistanesas.