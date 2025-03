UE planeja endurecer políticas migratórias e criar 'centros de regresso'

Para que o novo regulamento entre em vigor é preciso que a proposta da Comissão Europeia seja aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros.

A ideia foi inspirada no modelo italiano de transferência de migrantes irregulares para a Albânia proposto pela primeira-ministra Giorgia Meloni. A diferença é que as pessoas resgatadas no mar não iriam diretamente para os centros, como no caso da Itália. No momento, o acordo entre Meloni e Tirana está suspenso pela Justiça italiana e os centros albaneses estão vazios.

Apesar da adoção do pacto europeu de migração no ano passado, muitos governos do bloco multiplicam as medidas para travar os fluxos e restringir o direito ao asilo, se alinhando com as posições da extrema-direita.

Nas últimas eleições europeias, partidos de extrema-direita, como o Irmãos da Itália de Giorgia Meloni souberam conquistar os eleitores e ter ganhos políticos expressivos com um discurso marcado pela xenofobia e propostas anti-imigração.

Detenção em larga escala de migrantes irregulares

O que Bruxelas propôs não é um programa obrigatório para a construção destes centros, mas a criação de bases legais necessárias que permitam aos governos fechar acordos com países fora do bloco, dispostos a acolher migrantes em troca de incentivos financeiros.