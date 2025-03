Comissão da ONU afirma que ataques de Israel à "saúde reprodutiva" em Gaza são "atos genocidas"

A comissão acredita que dois deles são observados em Gaza: "medidas destinadas a impedir nascimentos" e a "imposição intencional" de um grupo de pessoas a condições de vida "calculadas para causar sua destruição física".

"O ataque a instalações de saúde reprodutiva, incluindo ataques diretos a maternidades e à principal clínica de fertilização in vitro de Gaza, combinado com o uso da fome como método de guerra, impactou todos os aspectos da reprodução", disse a presidente do comitê, Navi Pillay.

Essas violações causaram "sofrimento físico e mental imediato a mulheres e meninas", mas também têm "efeitos irreversíveis de longo prazo na saúde mental e na capacidade dos palestinos, como grupo, de ter filhos", acrescentou a sul-africana, que atuou como presidente do Tribunal Penal Internacional para Ruanda e como juíza nesta corte.

Destruição de clínica

Israel disse que a comissão de inquérito "está explorando a violência sexual para promover sua agenda política predeterminada e tendenciosa".

A comissão, segundo Israel, "se contenta com um grau menor de corroboração em seu relatório (do que em outros casos), permitindo a inclusão de informações provenientes de fontes indiretas, únicas e não verificadas. Essa prática é incompatível com os padrões e metodologias de verificação estabelecidos pela ONU."