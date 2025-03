Empresa chinesa Huawei está no foco de nova operação anticorrupção no Parlamento Europeu

Depois do Catargate, o Parlamento Europeu foi abalado por um novo escândalo de suspeita de corrupção: uma operação de buscas foi realizada nesta quinta-feira (13) na Bélgica e em Portugal, e um suspeito foi preso na França em uma investigação anticorrupção dentro da instituição, que tem como alvo a empresa chinesa Huawei.

O juiz belga responsável pela investigação ordenou que vários escritórios parlamentares em Bruxelas e Estrasburgo fossem selados, em especial os de dois assistentes parlamentares considerados suspeitos, informou o Ministério Público Federal. Segundo a acusação, a corrupção tem sido praticada "regularmente" e "muito discretamente" desde 2021, "sob a forma de lobby comercial" e de diversas formas, como remuneração por cargos políticos ou"presentes excessivos", como despesas com alimentação e viagens, ou convites regulares para jogos de futebol.

Um suspeito foi preso na França sob um mandado de prisão europeu emitido pelos tribunais belgas. De acordo com o jornal belga Le Soir, vários lobistas ativos no Parlamento Europeu foram presos durante esta operação policial internacional na manhã de quinta-feira, e no centro da investigação está um ex-assistente parlamentar empregado como diretor de relações públicas no escritório da Huawei em Bruxelas.