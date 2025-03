Familiares de presos ucranianos aguardam com ansiedade acordo de cessar-fogo, mas Moscou reluta

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a falta de uma "resposta significativa da Rússia".

Envio de tropas de paz seria ato de 'conflito direto'

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ressaltou que o envio de forças de manutenção da paz europeias para a Ucrânia, uma ideia apresentada pelo Reino Unido e países da União Europeia no contexto de um eventual cessar-fogo, seria considerado por Moscou como um "conflito armado direto" com suas tropas.

"Responderemos por todos os meios disponíveis", alertou ela.

No front, diante de um adversário enfraquecido pela suspensão da ajuda militar dos EUA, os militares russos recapturaram com uma velocidade inédita territórios recuperados pelas forças ucranianas na região russa de Kursk, que Kiev queria usar como moeda de troca no caso de negociações de paz.

