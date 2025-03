França está "determinada a retaliar" tarifas de Trump sobre champanhe e vinhos europeus

"Estamos cansados ??de sermos sistematicamente sacrificados por questões que não têm nada a ver conosco", acrescentou ele, pedindo que "a Comissão Europeia demonstre algum realismo".

Os produtores franceses de bebidas alcóolicas pediram à UE e aos Estados Unidos que deixassem seu setor "fora de suas disputas".

"Este anúncio ocorre em um momento particularmente desafiador para o setor de bebidas destiladas, em meio a tensões geopolíticas e uma desaceleração em muitos mercados importantes", disse em um comunicado a Spirits Europe, que representa o lobby da indústria europeia.

Os Estados Unidos representam o maior mercado internacional do setor. As vendas francesas aumentaram 5% em 2024, atingindo € 3,8 bilhões, principalmente com exportações de vinho e conhaque, de acordo com a Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas.

(Com AFP)