Julgamento de mineradora por desastre em Mariana chega ao fim em Londres

Está nas mãos da Justiça inglesa a decisão sobre uma indenização bilionária a 620 mil vítimas e 31 municípios brasileiros afetados pelo maior desastre ambiental da história do país, ocorrido há uma década. As alegações finais da ação coletiva, a maior do mundo, movida contra a mineradora anglo-australiana BHP na corte de Londres, se encerraram nessa quinta-feira (13).

A multinacional BHP e a brasileira Vale, que fez um acordo e ficou de fora do processo, são donas da Samarco, que operava a barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. O julgamento, que começou em 21 de outubro do ano passado, interrogou sete testemunhas que estiveram em postos importantes da BHP, sobre nível de controle que a a empresa tinha da barragem de Mariana, a mitigação dos riscos - considerados altos antes de seu colapso - e a resposta da mineradora após o rompimento.

José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça e parte do time de advogados que representam as vítimas do caso, está certo de que a BHP será condenada. "Tenho a convicção de que a prova produzida da responsabilidade da BHP é avassaladora. Não há como dizer que eles não têm responsabilidade. A prova é mortal", adicionou Cardozo.

BHP reitera não ser responsável pelo rompimento

Em nota, a BHP repetiu que nada tem a ver com o desastre da barragem operada, segundo a empresa, de forma independente pela Samarco no Brasil. No entanto, no fim do ano passado, a BHP, Samarco e Vale aderiram a um acordo de repactuação indenizatória de R$ 170 bilhões em reparação de danos.

Apesar da pressão, 31 municípios não aderiram a esse acordo e permaneceram no caso na corte inglesa. O prefeito de Mariana, que acompanhou as últimas deliberações do caso em Londres, espera receber ainda este ano um adiantamento de R$ 1,2 bilhão dos R$ 28 bilhões pleiteados como indenização, graças a um mecanismo da justiça inglesa, se a BHP for condenada.