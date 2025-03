'Decisão tomada': Putin e Trump estão encenando circo, diz analista

De acordo com Putin, as tropas russas continuam avançando por praticamente toda as linhas do front na guerra na Ucrânia. "Concordamos com as propostas para acabar com as hostilidades, mas presumimos que esta trégua deve levar a uma paz duradoura e abordar as causas profundas desta crise", disse Putin, em comentários transmitidos pela televisão russa.

Putin e Trump já acertaram acordo, diz ex-oficial francês

Para Guillaume Ancel, ex-oficial francês e especialista em assuntos militares, os próximos passos já estão definidos. Em entrevista à RFI, o autor de "Uma pequena lição sobre a guerra: como defender a paz sem ter medo de lutar" diz que o que o mundo assiste nesse momento é a uma encenação, uma vez que "decisões já foram tomadas".

"Acho que Trump e Putin estão encenando uma peça que já escreveram. Vale lembrar que, em 12 de fevereiro, Donald Trump anunciou que iniciaria negociações imediatas sobre a Ucrânia. Você tem que entender que, na mente dele, isso significa que essas negociações acabaram. Que ele já lidou com Putin e tudo o que estamos testemunhando é um circo", diz Ancel.

"Ou seja, agora, depois de forçar os ucranianos a aceitarem esse cessar-fogo, que honestamente está sendo feito apenas às custas deles, Trump não exigiu absolutamente nada dos russos. Agora ele vai fingir que está negociando com os russos quando, graças a Trump, Putin alcançou uma vitória, depois de estar totalmente atolado nessa guerra", continua o especialista. "É isso que vai acontecer. Haverá um cessar-fogo que cederá definitivamente 20% do território ucraniano à Rússia e uma proibição da Ucrânia de ingressar em um clube de defesa como a Otan", prevê.

Putin evoca 'questões sérias' a serem resolvidas

O presidente insistiu que "questões sérias" devem ser abordadas sobre como uma trégua na Ucrânia funcionaria. O líder russo ainda questionou o controle do cessar-fogo, numa frente de guerra que se estende por 2.000 quilômetros.