Rússia é alvo de ataque de drones ucranianos, enquanto Trump espera que Putin aceite cessar-fogo

Vladimir Putin ordenou na quarta-feira (12) que seu Exército "liberasse completamente" a região da fronteira de Kursk das forças ucranianas. O Kremlin não divulgou sua posição sobre a trégua proposta por Trump, afirmando que está aguardando "informações completas" dos Estados Unidos.

O presidente russo visitou a região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, na quarta-feira, onde compareceu a uma reunião do Estado-maior em uniforme militar. Esta é a primeira visita de Putin à região desde que as forças ucranianas invadiram e tomaram o controle de algumas áreas.

"Espero que todas as missões de combate que nossas unidades estão enfrentando sejam concluídas e que o território da região de Kursk seja em breve completamente liberado do inimigo", disse Putin ao chefe do Estado-Maior do Exército russo, Valery Gerasimov.

Rendição ucraniana

"Os militares ucranianos, vendo que era inútil continuar resistindo, começaram a se render e 430 combatentes foram feitos prisioneiros" na região de Kursk, assegurou Gerasimov ao presidente russo, sugerindo que eles fossem "tratados como terroristas".

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também observou que as tropas russas estavam "claramente tentando pressionar ao máximo" o contingente ucraniano que entrou na região em meados de 2024.