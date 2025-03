Síria: Presidente interino anuncia novas instituições para o país e aumenta liberdades

A declaração garante "uma ampla gama de direitos e liberdades, incluindo liberdade de opinião, expressão e imprensa", ao mesmo tempo em que garante às mulheres "seus direitos sociais, econômicos e políticos".

A tomada do poder por uma coalizão islâmica radical liderada por Ahmed al-Sharaa em 8 de dezembro pôs fim ao domínio do clã Assad, que dirigiu a Síria por mais de meio século. As novas autoridades aboliram a Constituição e dissolveram o Parlamento.

Criação de um "Conselho de Segurança Nacional"

As novas autoridades sírias também anunciaram a criação de um "Conselho de Segurança Nacional". Em um decreto publicado em sua conta oficial no Telegram, a presidência anunciou que Ahmed al-Sharaa decidiu "formar o Conselho de Segurança Nacional", encarregado de "coordenar e gerenciar políticas de segurança e políticas".

O decreto especifica que a formação do Conselho ocorre "em um esforço para fortalecer a segurança nacional e responder aos desafios políticos e de segurança". Al Sharaa presidirá esse conselho, que inclui o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, o diretor-geral de inteligência e o ministro do Interior, além de dois assentos "consultivos" nomeados pelo presidente e um assento "especialista", de acordo com o decreto.

As reuniões do Conselho serão realizadas "periodicamente" e "as decisões relativas à segurança nacional e aos desafios enfrentados pelo Estado serão implementadas em consulta com os membros", detalhou a mesma fonte.