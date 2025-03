'Uma Preta em Paris': artista carioca lança 1° livro para inspirar mais mulheres negras periféricas

A partir da história de como seus pais se conheceram, Isabelle Mesquita relata em "Uma Preta em Paris" como ultrapassou dificuldades financeiras ao lado da família na Pavuna, subúrbio do Rio de Janeiro, até conseguir realizar seu sonho de morar fora e fazer carreira na "cidade luz". A artista e designer de moda carioca apresentará sua obra na França no dia 16 de março no Salão do Livro Africano de Paris. Ela lançou seu primeiro livro no dia 31 de janeiro na Livraria da Travessa, no Rio, e já conta com premiação internacional.

Isabelle subirá ao palco em Genebra, na Suíça, no dia 21 de março para receber o Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros, ao lado de outros escritores vindos do Brasil, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Itália homenageados no evento que gratifica autores de livros em português e francês que se destacam no cenário cultural dos países onde vivem.

Após conquistar prêmios na área da moda, negócios, design e até pesquisa científica, Isabelle Mesquita explica que a principal intenção de se lançar no mundo literário aos 36 anos é a representatividade: "Eu quero que mais pessoas da periferia, mais mulheres negras se vejam representadas na minha história, e que eu possa inspirar muito mais pessoas".