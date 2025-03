Ansiedade dos jovens diante do fluxo de más notícias atinge nível recorde na França, aponta estudo

A ansiedade dos jovens em relação ao fluxo contínuo de más notícias atingiu seu nível mais alto em 2024, de acordo com um relatório anual sobre a saúde mental dos adolescentes, publicado nesta sexta-feira (14) na França.

De acordo com a pesquisa do instituto francês Ipsos, realizada no fim de 2024, a ansiedade atingiu o nível recorde de 31%. Esse número representa 2 pontos a mais em um ano e cinco pontos a mais em relação a 2021.

A ansiedade perde apenas para o sentimento de incompreensão em relação à situação mundial, descrito por 50% dos entrevistados, e fica à frente da raiva (26%), do medo (25%) ou do tédio (17%).