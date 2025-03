Centenas de milhares de estudantes são esperados em protesto 'histórico' que ameaça poder na Sérvia

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, não conseguiu conter a onda, apesar das concessões feitas ao longo dos meses: o indiciamento de uma dúzia de funcionários, a renúncia do primeiro-ministro e a publicação de parte dos contratos assinados com a empresa chinesa responsável pelas obras. Por um lado, Vucic está tentando apaziguar a raiva e, por outro, está tentando minar a credibilidade dos protestos.

"Isso realmente faz parte do modo de exercício do poder do regime de Vucic: tentar ridicularizar os manifestantes, fazendo com que pareçam arruaceiros, sejam eles manifestantes ambientais, como no passado, ou estudantes, no caso atual", explica Sophie Gueudet. "O regime de Aleksandar Vucic também pegou emprestada toda a retórica da Rússia de Vladimir Putin: descrevendo esses movimentos como uma 'revolução colorida', descrevendo os manifestantes como 'agentes estrangeiros' para desqualificar a legitimidade de suas reivindicações", detalha a especialista.

Manifestação sem precedentes que reúne áreas rurais

Aleksandar Vucic está no poder desde 2014, primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente, e já enfrentou vários movimentos de protesto, mas nunca nessa escala. Os estudantes sérvios tiveram o cuidado de se mobilizar as áreas rurais, tradicionalmente próximas ao presidente sérvio, organizando marchas de várias centenas de quilômetros antes das manifestações.

"Ir para áreas rurais é realmente a ideia de mobilizar toda a sociedade", ressalta Pauline Soulier, pesquisadora associada ao Institut de Recherche Montesquieu da Universidade de Bordeaux (sudeste da França). "E no campo, há um apoio mais forte a Aleksandar Vucic. No momento, está funcionando. Os estudantes são muito bem recebidos em cidades de pequeno e médio porte. As pessoas estão lhes dando apoio, alimentos e remédios", explica.