China, Irã e Rússia pedem fim das sanções contra regime iraniano

Eles "enfatizaram a necessidade de pôr fim a todas as sanções unilaterais ilegais". As negociações de sexta-feira em Pequim visam "fortalecer a comunicação e a coordenação, de modo a retomar o diálogo e as negociações em breve", ressaltou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, na quinta-feira.

Os países ocidentais suspeitam que Teerã busque enriquecer urânio a alto teor para desenvolver uma arma atômica. O regime iraniano defende que seu programa visa produzir tecnologia nuclear apenas para uso civil.

Em 2015, o Irã chegou a um acordo com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido) e a Alemanha sobre o nível de enriquecimento de urânio e a fiscalização internacional de suas centrais nucleares.

O país estava respeitando seus compromissos, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Em troca da diminuição da produção de urânio enriquecido, houve um alívio das sanções.

Mas em 2018, Donald Trump retirou seu país do acordo. As sanções dos EUA foram restabelecidas e a economia do Irã sofreu um forte impacto. Em resposta, o Irã manteve seu programa nuclear e todas tentativas de retomar o compromisso de de 2015 falharam nos últimos anos.

O Irã já realizou várias rodadas de negociações com Alemanha, França e Reino Unido nos últimos meses sobre seu programa nuclear, sem sucesso.