Ecologistas da Alemanha cedem e apoiam futuro chanceler conservador em plano de 'rearmamento' de € 500 bi

O futuro chanceler alemão Friedrich Merz pode respirar aliviado: seu gigantesco plano de investimento para rearmar e modernizar a Alemanha, ansiosamente aguardado pelos parceiros do país, está agora no caminho certo graças a um acordo político alcançado no último minuto. O líder dos conservadores conseguiu que os deputados verdes concordassem em levantar o veto para seu programa de gastos de bilhões de euros, sem precedentes para a maior economia da Europa.

Friedrich Merz saudou um compromisso que era "aceitável e bom para todos os envolvidos", ao final de uma semana de negociações com os Verdes, que apontaram as deficiências do projeto.