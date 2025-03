Ex-presidente filipino Rodrigo Duterte participa por videoconferência de 1ª audiência no Tribunal de Haia

Seu advogado, Salvador Medialdea, disse ao tribunal que seu cliente havia sido "sequestrado de seu país".

"Ele foi sumariamente transportado para Haia. Para advogados, esta é uma extradição extrajudicial. Para quem não conhece a lei, este é um sequestro puro e simples", disse Medialdea, acrescentando que Duterte sofria de "condições médicas debilitantes" e concluindo que, "além de se identificar, ele não está em condição de contribuir para esta audiência."

Rodrigo Duterte pareceu cochilar durante o processo, fechando várias vezes os olhos por longos períodos. Mas a juíza Motoc lembrou o réu que "o médico do tribunal era de opinião que você estava totalmente consciente mentalmente e em forma".

O ex-presidente filipino foi preso nesta terça-feira (11) pela polícia de seu país no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila, ao chegar de Hong Kong. A prisão ocorreu depois que o escritório da Interpol em Manila recebeu na manhã de terça-feira a cópia oficial do mandado de prisão do TPI, segundo informou o gabinete do presidente filipilo Ferdinand Marcos Jr. em comunicado.

Mais cedo nesta sexta-feira, sua filha Sara Duterte, vice-presidente das Filipinas, disse que havia enviado um pedido de última hora para adiar a audiência.

Presidente "sequestrado"

Os apoiadores de Duterte alegam que ele foi sequestrado e enviado para Haia, vítima de conflitos internos no topo do governo e do desentendimento entre a família Duterte e a do presidente Marcos, que até agora eram aliados no governo das Filipinas. Grupos de defensores do ex-presidente se reuniram em frente ao edifício do tribunal em Haia, gritando "tragam-no para casa".