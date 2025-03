Novo primeiro-ministro do Canadá afirma que país 'nunca fará parte dos EUA'

Carney, que completará 60 anos daqui a dois dias, acredita que as ameaças de Donald Trump representam "um perigo existencial" para o Canadá e "a maior crise de nosso tempo".

Assim que conquistou a liderança do partido do governo no domingo, ele se posicionou contra o presidente norte-americano, garantindo que seu país "vencerá" e "nunca fará parte dos Estados Unidos, de forma alguma".

Leia também'No comércio como no hóquei, o Canadá vencerá', diz futuro premiê em ofensiva contra Trump

"Donald Trump está atacando as famílias, os trabalhadores e as empresas canadenses, e não vamos permitir que ele tenha sucesso." Ele é visto pelos canadenses como capaz de encarnar um Canadá forte diante dos ataques do presidente norte-americano.

Mark Carney projeta uma "imagem tranquilizadora" que é "o oposto de Donald Trump", disse Daniel Béland, da Universidade McGill, em Montreal, à AFP. "Ele é um tecnocrata", continua, "pondera cada uma de suas palavras" e é "um especialista em políticas públicas que domina muito bem seus arquivos".

"Centrista"

Descrevendo-se como um centrista que se recusa a colocar a economia contra o meio ambiente, o 24º premiê do Canadá foi até recentemente o Enviado Especial das Nações Unidas para o Financiamento do Clima e se apresenta como um homem de mudanças.