Onda de incêndios contra carros da Tesla, de Musk, se alastra pela Europa

Na frente econômica, a Tesla continuou a perder terreno no mercado alemão de automóveis em fevereiro, embora os registros de veículos elétricos tenham aumentado em geral. Ainda é difícil avaliar até que ponto o bilionário e seu apoio à extrema direita europeia estão afugentando clientes em potencial.

"Saudação incendiária à Tesla": o recado francês

Perto de Toulouse, no sudoeste da França, pessoas invadiram o principal estabelecimento da Tesla na região metropolitana, em Plaisance-du-Touch, no começo de março. Três incêndios foram registrados pela brigada de incêndio. Doze carros da Tesla foram queimados no estacionamento da concessionária. O gabinete do promotor público de Toulouse abriu uma investigação de incêndio criminoso.

No dia 4 de março, um coletivo anarquista reivindicou a responsabilidade pelo incêndio, de acordo com uma mensagem publicada em uma plataforma de ultraesquerda. Intitulada "saudação incendiária à Tesla", a mensagem dizia: "incendiamos os veículos dentro do complexo usando duas latas de gasolina".

"Em um momento em que as elites estão multiplicando suas saudações nazistas, decidimos saudar um revendedor da Tesla à nossa maneira", escrevem os autores, referindo-se ao gesto do chefe da Tesla, Elon Musk, na cerimônia de posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

Eles afirmam incorporar o "antifascismo combativo que não acredita no mito da democracia" e a "ecologia radical que não acredita em soluções tecnológicas". "Por meio desse ato, estamos participando da chamada 'Bem-vindo à primavera, queime um Tesla', do movimento internacional que tem como alvo a Tesla da Alemanha aos Estados Unidos via Holanda e, de forma mais ampla, da conflitualidade anarquista", destaca a mensagem.