Para imprensa russa, Moscou exigiria retomada de Kursk para efetivar cessar-fogo na Ucrânia

A imprensa russa também destaca uma notícia divulgada pela rede americana CBS. O governo Trump estaria se preparando para impor sanções adicionais à Rússia, nos setores de energia e bancário. Esta informação está na primeira página do Moskvoski Komsomolets, um dos jornais mais lidos do país.

As reportagens publicadas nesta sexta pela mídia russa também trazem análises sobre divisões ocidentais e a tensão com os europeus. A manchete do Komsomlskaya Pravda, por exemplo, pode ser traduzida como o "Rei Macron e Madame Von der Leyen".

"Os políticos europeus entraram em um jogo perigoso com a Ucrânia", diz o jornal pró-governo, elencando os pontos positivos e negativos, e elogiando o primeiro-ministro conservador húngaro Viktor Orban.

Segundo a imprensa russa, o encontro de Witkoff e Putin envolve a negociação da retomada de Kursk pela Rússia. Para Putin, frisam os jornais, a trégua dificilmente seria obtida sem a retirada total das tropas ucranianas da região.

Encontro com Trump?

O presidente russo, Vladimir Putin declarou estar disposto a negociar o cessar-fogo temporário diretamente com Donald Trump. Em uma entrevista coletiva, o presidente russo disse ser "favorável" ao projeto de cessar-fogo apresentado pelos EUA, mas que tinha "ressalvas".