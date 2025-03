Rita Carelli recebe prêmio na França pela versão francesa do romance "Terrapreta"

"Terrapreta", que acaba de ganhar na França uma versão em livro de bolso, é um romance de formação que se passa entre São Paulo, o Alto Xingu e Paris. O livro conta a história de uma adolescente que viu a sua vida alterada subitamente depois da morte inesperada da mãe e vai morar com o pai antropólogo na Amazônia. Em contato com a cosmovisão dos indígenas, a jovem se transforma.

Rita Carelli acredita que todas essas camadas do livro atraíram os estudantes que leram e recompensaram "Terrapreta". "O fato de ser uma personagem jovem, passando por um processo de luto, fazendo a sua passagem da adolescência para a vida adulta, tudo isso talvez tenha contribuído. Mas acredito que a novidade deles entrarem em contato com esse mundo indígena do Alto Xingu, tudo isso trouxe para eles uma novidade muito grande que os deixou muito interessados, muito surpresos", conta.

Projeto político

Os estudantes de Lyon não foram os únicos que ficaram impressionados com o romance de Rita Carelli. A obra concorre a um outro prêmio estudantil, o Fronteiras da Universidade de Lorraine, cujo vencedor será anunciado em 5 de abril.

"Ter essa apreciação dos estudantes me deixa muito feliz porque esse livro é um projeto também político, posso dizer assim, sobre esse desejo meu de talvez diminuir minimamente o tamanho da ignorância que a gente ainda conserva sobre as populações autóctones no Brasil, suas tradições, o seu jeito de viver e de estar presente no planeta", pondera.

A autora indica que também aborda essa "ignorância" com o público francês. "Eu brinco com os estudantes, com o público francês, que se eles acham que esse mundo é muito exótico, que eles saibam que para os brasileiros também é." Ela ressalta a "herança de um projeto político de apagamento dessas culturas" no Brasil, mas acredita que "o interesse está crescendo sobre esses temas, sobre essa presença indígena tão forte no Brasil, tão poderosa".