"Cedo ou tarde", Putin terá de vir à mesa de negociações, afirma premiê britânico

De acordo com o comunicado emitido pelo governo britânico na sexta-feira (14), a reunião que conta com a participação de 25 dirigentes deve esclarecer a maneira como as nações apoiarão Kiev após a definição de uma eventual trégua. Entre as iniciativas consideradas até o momento, estão o envio de tropas para a manutenção da paz e esforços logísticos.

Mas Putin é resistente à proposta da trégua de 30 dias feita pelo presidente americano, Donald Trump, na última semana. Na terça-feira (11), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceitou participar da pausa nas hostilidades. No entanto, o chefe o Kremlin afirmou que há "questões importantes" a serem resolvidas antes de um cessar-fogo, fazendo exigências como a rendição das forças de Kiev.

A atitude irritou o premiê britânico, que classificou as declarações de Putin como "um desprezo total". Segundo Starmer, essa é uma demonstração de que "Putin não leva a sério a paz".

Bombardeios e combates continuam

A Rússia também afirmou neste sábado ter interceptado 126 drones ucranianos durante a noite, principalmente sobre as regiões Volgograd e Voronej, no sul do país. Já a Ucrânia indicou que derrubou 130 drones russos sobre o seu território na madrugada.

Moscou também anunciou que retomou duas novas cidades russas na região de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia desde o ano passado. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, seus soldados reconquistaram as localidades de Zaolechenka et Roubanchtchina, perto do município de Soujda, reintegrado na quinta-feira (13).