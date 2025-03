Indiciado por ligação com crime organizado, fundador do Telegram consegue deixar a França

O fundador do Telegram, Pavel Durov, acusado em Paris por cumplicidade em atividades criminosas, deixou a França neste sábado (15). Segundo fontes próximas do caso, após vários pedidos feitos às autoridades ele conseguiu uma autorização judicial para sair do país temporariamente e segue para Dubai.

O juiz de instrução aceitou há vários dias o pedido de modificação das condições de controle judicial e autorizou que o executivo deixe a França por algumas semanas. Durov sai da França esta manhã "com autorização das autoridades", confirmou outra fonte próxima ao caso. O empresário, que tem várias nacionalidades (francesa, russa e dos Emirados Árabes Unidos), embarcou para Dubai, onde fica a sede de sua empresa.

Um porta-voz do Telegram se negou a comentar as informações. Seus advogados, do escritório Kaminski e Darrois, também não responderam aos pedidos de confirmação da informação.