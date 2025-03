Medidas para elevar despesas militares a 3% do PIB não são consenso entre países da UE

As revistas francesas desta semana destacam os esforços da França e da Europa para investir em sua defesa contra a Rússia, após a retirada do apoio americano à Ucrânia. Elevar as despesas militares a 3% do PIB em cada Estado europeu pressupõe um esforço considerável e não consensual.

De acordo com os cálculos da revista L'Express, para que a medida seja colocada em prática seriam necessários investimentos de cerca de € 300 bilhões suplementares até 2027. Atualmente, somente a Polônia, a Letônia, a Estônia e a Grécia ultrapassam esta quantia, considerada como mínima pelo secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Mas onde encontrar esse dinheiro? Países com déficit em alta, como a França, terão que fazer escolhas, diz L'Express. O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu à população que não aumentará os impostos. Nesse caso, seria necessário cortar gastos, causando temores de que o dinheiro do rearmamento seja retirado da saúde, educação e de outros serviços públicos.