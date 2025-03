Rainha do shatta, Maureen lança o novo single "Lass Palé"

Aos 24 anos, a cantora francesa Maureen é uma das líderes do shatta, uma versão do dancehall jamaicano produzido na Martinica. Com estilo provocador e a língua afiada, a jovem conquista o público e acaba de lançar seu novo single, "Lass Palé".

Nascida em Fort de France, capital da ilha da Martinica, desde muito jovem Maureen já mirava longe. No início de sua carreira, a cantora chegou a cogitar a possibilidade de se mudar para a Jamaica, tamanha sua paixão pelo dancehall. No entanto, guiada por talentos como as estrelas Rihanna e Shenseea, ela multiplicou as parcerias e sua carreira deslanchou.

Em seu novo single, "Lass Palé" - uma gíria que na Martinica significa "pare de falar" - a bad queen aposta em um visual sensual e descomplexado e em uma linguagem provocativa, utilizando códigos já célebres das artistas mulheres do hip hop americano. Para as mulheres que se destacam nesse estilo musical, essa também é uma forma de se impor e de reivindicar sua liberdade de expressão.