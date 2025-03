Carta de Trump tem conteúdo similar a suas declarações sobre Irã, diz porta-voz da diplomacia iraniana

"O conteúdo da carta não está muito distante das declarações públicas de Trump, disse o porta-voz diplomático iraniano Esmail Baghai em uma coletiva de imprensa semanal. "Não pretendemos publicar seu conteúdo neste momento", acrescentou.

Segundo ele, o Irã continua avaliando de que maneira vai responder. A carta de Trump foi entregue por um diplomata dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, anunciou o regime iraniano na última quarta-feira.

O Irã e os Estados Unidos cortaram as relações diplomáticas em 1980 e não se comunicam sem intermediários.

Em 2015, o Irã chegou a um acordo com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido) e a Alemanha sobre a regulação de suas atividades nucleares e o enriquecimento de urânio nas diferentes centrais do país.

O texto propôs uma diminuição das sanções em troca do abandono de enriquecimento de urânio, usado para fabricar armas nucleares. Os países ocidentais suspeitam há décadas que Teerã deseja adquirir armas atômicas, mas o Irã rejeita as acusações e afirma que seu programa visa apenas fins civis.

Encontro com representante da AIEA

O Irã estava respeitando seus compromissos, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Mas em 2018, Donald Trump retirou os EUA do acordo de forma unilateral e restabeleceu as sanções dos EUA.