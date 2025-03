Escritor e imortal da ABL, Godofredo de Oliveira Neto fala sobre a democratização da literatura

O escritor, professor e imortal da Academia Brasileira de Letras, Godofredo de Oliveira Neto, esteve em Paris para uma série de eventos acadêmicos e conversou com a RFI sobre literatura brasileira, novos projetos, cultura e mudanças na ABL.

Godofredo de Oliveira Neto participou, na capital francesa, de eventos universitários do Ano do Brasil na França e falou sobre a popularização da cultura brasileira pelo mundo, especialmente por conta de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. O autor, que publicou em 2011 "Amores Exilados", que trata da mesma temática, disse que viu o interesse pelo livro crescer por conta da popularidade da obra protagonizada por Fernanda Torres.

"Graças ao filme, toda uma época do Brasil, dos anos 70, veio de novo para a cena iluminada. (...) O livro estava numa segunda edição. Há uma proposta agora para uma terceira edição, mas o interesse é muito grande. Eu tenho recebido muitos convites para falar sobre o livro. (...) Acho que é um momento para se começar do zero e entender o que aconteceu, com as críticas internas, externas, com as avaliações das estratégias políticas, e ver também as dores e os sofrimentos", disse.