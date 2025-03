Livro de memórias da pandemia de Covid-19 é lançado na França 5 anos após 1° lockdown

Mas este não é, obviamente, o caso de todos os depoimentos. Muitos exprimem a dor das famílias que perderam entes queridos, a exaustão dos profissionais de saúde em hospitais lotados, ou o desgosto de pacientes que convivem com sequelas da doença.

"São testemunhos de enfermeiras, de médicos e de suas famílias, por exemplo, que falam sobre o impacto da pandemia. Muitas pessoas falaram sobre a impossibilidade de dizer adeus aos seus entes queridos e enterrá-los de maneira digna", diz. Há ainda outras consequências na vida da população, como questões econômicas, por exemplo. "Alguns perderam o emprego, outros faliram".

Entre os efeitos negativos da epidemia, a antropóloga francesa destaca as histórias das vítimas da Covid longa. "Muitos ainda convivem com os sintomas e outros demoraram muito tempo para superar a doença. Têm problemas no reconhecimento de sua condição e dificuldade para serem ouvidos", lamenta.

"Crise apontou falhas do Estado"

A experiência da pandemia pode ser útil para a população diante das reais ameaças geopolíticas atuais e da possibilidade de guerra na Europa? A resposta é ambivalente.

"A solidariedade local e entre famílias, por exemplo, nos permitiu enfrentar a situação. Também temos associações, prefeituras, que não esperaram tudo do Estado e viabilizaram aquilo que a estrutura do Estado não foi capaz de prover. Temos com frequência na França essa tendência a se focalizar na resposta estatal e esperar tudo do Estado", destaca.