Macedônia do Sul observa dia de luto: boate incendiada tinha várias irregularidades

Um grupo de manifestantes foi até o escritório do dono da boate e atirou pedras, antes de seguir em direção à casa do prefeito desta cidade de cerca de 30 mil habitantes, Ljupco Papazov, que anunciou sua renúncia, esta manhã.

"Nestes tempos difíceis para o nosso país e para mim, apresento minha renúncia irrevogável", escreveu ele no Facebook. "Nenhuma palavra pode descrever a dor que todos nós sentimos. Essas crianças eram nossas crianças. Eu conhecia a maioria delas, eu conhecia suas famílias", lamentou o prefeito. Mesmo assegurando que não tinha responsabilidade direta, Papazov disse estar "pronto para responder a todas as perguntas".

Irregularidades

A lista de falhas de segurança na discoteca incendiada é longa, de acordo com denúncia do Ministério Público: extintores de incêndio insuficientes, ausência de duas saídas regulamentares de emergência e detectores de fumaça, descumprimento das normas para veículos de emergência no exterior e de licença para uso de dispositivos pirotécnicos.

Em sua conta do Instagram, a Pulse publica regularmente fotos de festas nas quais é possível ver centenas de pessoas festejando e vários dispositivos pirotécnicos em uso.

Na noite de sábado, devido à presença do grupo musical DNK, aproximadamente 250 ingressos haviam sido vendidos. Porém, cerca de 500 pessoas estavam na boate, de acordo com a contagem do Ministério do Interior.