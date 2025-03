Manifestação pró-anistia de Bolsonaro fracassou, diz imprensa francesa

Os ataques de 8 de janeiro são uma das razões que levaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) a acusar o ex-presidente, em fevereiro, de planejar um golpe de Estado para tentar permanecer no poder. Na quinta-feira, a PGR rejeitou os argumentos da defesa, que alegava que o Supremo Tribunal Federal (STF) não tinha competência para julgar o ex-presidente, ao lado de outras 33 pessoas, incluindo ex-ministros e comandantes militares.

A próxima etapa acontecerá em 25 de março, quando o STF examinará se existem elementos suficientes para iniciar um julgamento. Bolsonaro é acusado de ser o líder de uma "organização criminosa" que conspirou durante meses com este propósito e pode enfrentar uma pena acumulada superior a 40 anos de prisão.

Brasileiros são contra lei de anistia para golpistas

A correspondente do Le Monde no Rio, Anne-Dominique Correa, esteve na manifestação e mostra que para os apoiadores de Bolsonaro, essas acusações equivalem a uma "perseguição política". Ela entrevistou uma lojista de 59 anos que insiste que "as pessoas que foram presas são inocentes", segundo ela "mães e idosos". Os verdadeiros bandidos na visão dos bolsonaristas são o ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente Lula.

O Correio Internacional reporta que uma pesquisa publicada em dezembro mostrou que 62% dos brasileiros são contra uma lei de anistia para os golpistas. Esta publicação francesa cita que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, potencial candidato do PL nas presidenciais de 2026, discursou no protesto, mas para se distinguir de Bolsonaro, sempre de camisa verde-amarela, vestia uma camiseta azul.

Tarcísio está apenas no começo de uma longa caminhada em que precisa se mostrar aceitável para uma parcela do eleitorado que rejeita Bolsonaro, sem necessariamente apoiar Lula, explica o Correio Internacional citando uma análise da Folha de S.Paulo.