OCDE prevê queda no crescimento do PIB brasileiro em 2025

Em um cenário de incerteza geopolítica e de tensões comerciais, o crescimento mundial deverá ser menor em 2025. É o que aponta um relatório publicado nesta segunda-feira (17) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris. De acordo com o documento, o aumento de tarifas aduaneiras de Donald Trump nas importações para os Estados Unidos irá provavelmente desacelerar a taxa de crescimento da economia americana. Porém, a agressividade das políticas comerciais decididas pelo governo Trump afetará especialmente os vizinhos México e Canadá, além de sustentar a inflação. A OCDE também alerta para a queda do crescimento do PIB brasileiro.

A economia do Brasil deve crescer menos nos próximos anos. Segundo a OCDE, o Produto Interno Bruto (PIB) do país, que terminou 2024 na casa dos 3,4%, alcançará 2,1% em 2025 e apenas 1,4% em 2026.

A organização também traz dados sobre a inflação brasileira. De acordo com o relatório, o índice permanecerá relativamente alto no país, atingindo 5,4% neste ano e 5,3% em 2026.