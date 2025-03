UE organiza primeira conferência de doadores para Síria após queda de Assad

"Este ano, é claro, a conferência será diferente", disse um funcionário da UE. "Há uma janela de oportunidades, e temos que aproveitá-la, caso contrário, será tarde demais", acrescentou.

A transição é difícil no país, dividido entre várias comunidades religiosas. Diversos massacres foram cometidos nas últimas semanas - os mais violentos desde a chegada ao poder da coalizão liderada pelo grupo islâmico sunita Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Forças de segurança, grupos armados aliados e jihadistas estrangeiros foram responsabilizados pela violência, que deixou quase 1.400 civis mortos. As vítimas fazem principalmente parte da comunidade alauíta, uma das vertentes xiitas do Islã, do ex-presidente Bashar al-Assad.

"Massacre isolado"

Os 27 países da União Europeia, que decidiram rapidamente apoiar a transição na Síria, pretendem tratar o massacre como um "incidente isolado", segundo diplomatas. Os europeus elogiaram a nomeação de uma comissão de inquérito para investigar o caso e disseram que "tudo (deve) ser feito para evitar que tais crimes aconteçam novamente", segundo um comunicado.

"É necessário manter a suspensão das sanções. Isso gera esperança para as pessoas e o caos diminui. Para isso, é preciso que todos os serviços estejam disponíveis, como os bancários, por exemplo", enfatizou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, em sua chegada a Bruxelas.