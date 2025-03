Fim de serviços públicos de radiodifusão internacional financiado pelos EUA agrada a regimes autoritários

China mostra satisfação

O ministério das Relações Exteriores da China se manifestou satisfeito, qualificando as coberturas sobre a China como "notoriamente ruins". "Nunca, a Voz da América foi uma mídia justa e imparcial", traz o editorial do Global Times, um tabloide porta-voz do Partido Comunista, que ironizou: "O chamado farol da liberdade foi agora jogado pelo seu próprio governo como um pano velho e sujo".

Para o jornal nacionalista, a Voz da América era apenas uma "máquina de propaganda" e uma "fábrica de mentiras", seja para "difamar os direitos humanos na (região autônoma) do Xinjiang, promover a independência de Taiwan ou apoiar os manifestantes de Hong Kong". "As narrativas de demonização propagadas pela Voz da América se tornarão, no final, a piada da época", acrescentou.

Os temas espinhosos abordados pela Radio Free Asia incluem abusos de direitos humanos presumidos pela China contra as minorias étnicas nas regiões de Xinjiang e Tibete, bem como a repressão aos ativistas pró-democracia em Hong Kong.

"Obrigado, presidente Donald Trump"

Outro regime autoritário, mas a mesma satisfação: o ex-primeiro-ministro Hun Sen, que comandou o Camboja com mão de ferro por quase 40 anos, agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela suspensão dos meios de comunicação americanos no exterior. "Obrigado, presidente Donald Trump", escreveu ele em sua página no Facebook, em uma mensagem acompanhada de fotos do encontro deles durante uma cúpula regional nas Filipinas, em 2017.